В райцентре Аулиекольского района и в Рудном открыли детские сады.

Расположенный в районном центре новый детский сад стал настоящим подарком для маленьких жителей и их родителей района.

«Сегодня мы открываем не просто детский сад, а целый мир для наших детей. Это инвестиции в будущее нашей страны. Здесь вырастут умные, талантливые и счастливые дети», — отметил Кумар Аксакалов.

Новое трехэтажное здание площадью 4202 квадратных метра рассчитано на 280 воспитанников в возрасте от 1 года до 5 лет. В детском саду созданы все условия для гармоничного развития детей: просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, а также кабинеты для дополнительных занятий. Двенадцать групп комплектуются с учетом возрастных особенностей детей.

В Рудном свои двери распахнул новый ясли-сад. Краснокирпичное двухэтажное здание рассчитано почти на две сотни детей. Всего в Рудном 22 частных и государственных дошкольных учреждения. Но, несмотря на это, очередь на место в них большая. На сегодня более двух тысяч маленьких рудничан не могут попасть в детсады. Но, по словам руководителя рудненского отдела образования, эта проблема в городе постепенно решается.

«В этом году открылись девять групп с госязыком обучения. В целом, еще у нас планируется запустить сад по улице 50 лет Октября- это в рамках ГЧП на 280 мест», — сказал руководитель отдела образования акимата Рудного Темурхан Жайлибаев.

По плану, в новом детсаду устроят восемь групп на двух языках — казахском и русском. Стоимость проекта — 250 миллионов тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.