Сразу два объекта культуры Денисовского района стали победителями в областном конкурсе «Рухани казына -2020». Лучшим государственным музеем районного значения стал денисовский краеведческий музей. Его сотрудники стараются приобщить местных жителей к истории родного края интересными выставками и организовывая автобусные экскурсии по району. А детская библиотека, которая так же стала победителем конкурса, шагает в ногу со временем и приобщает детей к литературе с помощью своего Инстаграм-канала

Денисовский историко-краеведческий музей создан в 2004 году, в 2007 он открылся для посетителей в здании Центральной библиотеки. Сегодня в нем насчитывается около 6 тысяч экспонатов, их хранители — 9 сотрудников музея. И благодаря их слаженной работе, в этом году он стал победителем в номинации «Лучший государственный музей районного значения» в конкурсе «Рухани қазына – 2020».

«Для нас это очень высокая награда, потому что это признание наших достижений, признание нашей работы. И поэтому мы очень рады и гордимся, что стали победителями в этой номинации»,- сказала руководитель Денисовского историко-краеведческого музея Наталья Таран.

Каждое посещение музея с новой стороны открывает историю родного края, что особенно важно для воспитания подрастающего поколения.

«Мы вот в рамках «Рухани Жангыру» с 2018 года организовываем совместно с Учреждением культуры нашего районного центра обзорные автобусные экскурсии по Денисовке. Это пользуется большим спросом»,- говорит Наталья Таран.

Также при музее работает краеведческий клуб «Мирас».

«Здесь ребята получают информацию краеведческого характера истории родного края. Очень любят природу родного края»,- рассказала экскурсовод Денисовского краеведческого музея Татьяна Бездольная.

Еще одним призером третьего областного конкурса работников сферы культуры и искусства «Рухани қазына — 2020» стала Денисовская централизованная библиотечная система.

«Мы, Детская библиотека, получили диплом и памятный сувенир «Рухани қазына – 2020» и денежную премию 100 тысяч тенге»,- сообщила заместитель руководителя Денисовской централизованной библиотечной системы Оксана Маринич.

Библиотечная система Денисовского района в этом году отметила свой 65-летний юбилей. Сейчас в ее фондах находится более 10 тысяч книг и 30 различных публицистических изданий. Проводятся познавательные акции.

«С 2008 года реализуется краеведческий проект «Наш край — большой страны частица». Участвуя в проекте, дети проявляют любознательность, большой интерес к истории родного края»,- поделилась Оксана Маринич.

Имеется у детской библиотеки свой сайт и страничка в Instagram.

«Подписчиков у нас 402. Но когда настигла пандемия, мы здесь не только формируем, но и выкладываем мероприятия, то есть, когда мы не можем собирать теперь детей, мы это записываем on-line»,- заключила библиограф Денисовской централизованно библиотечной системы Кристина Захарова.

Кстати, Instagram детской библиотеки довольно познавательный. Там можно найти информацию об известных казахских просветителях и авторах литературных и музыкальных произведений, а так же послушать казахские народные сказки, которые в эфире Instagram-канала озвучивают на казахском и на русском языках сами денисовские школьники.

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