Сразу накинет цену. Контроль за мобильными переводами может сказаться на стоимости товаров, считают костанайские предприниматели

С 1 января этого года в Казахстане в систему всеобщего декларирования вошли индивидуальные предприниматели и их супруги. В связи с этим теперь налоговики будут контролировать их мобильные переводы. В ответ на это часть бизнесменов решила отказаться от приема банковских карт и перейти на работу с наличкой, отмечая, что не готовы платить банкам проценты от дохода для работы с безналичкой.

Венера Демченко имеет небольшой бизнес на Наримановском рынке. В своей работе, особенно в последние годы, она пользуется мобильными приложениями. Чек, говорит, позволяет выбивать специальное приложение, буквально с телефона. Но, тем не менее, и она обеспокоена, что контроль за мобильными переводами индивидуальных предпринимателей может сказаться на стоимости товаров.

«Обязательно, а как они должны компенсировать эти суммы? Ну, например, стоит пара обуви 30 тысяч, человек будет платить тысячу, две налога понятно, что каждый сразу накинет цену на стоимость вот и все. Это единственный выход для бизнесменов сейчас», — говорит индивидуальный предприниматель Венера Демченко.

Почему цены, по их словам, могут вырасти. Дело в том, что многие предприниматели используют мобильные переводы, предназначенные для продажи товаров физическим лицам, которые перечисляют деньги через переводы с карты на карту. Эти переводы осуществляются совершенно бесплатно, то есть за них банки комиссии не берут. Сейчас, как физлица, они работать не смогут, а комиссии у банков составляют от 2 процентов до 5 от дохода. При этом эксперты подчеркивают, что выхода у бизнеса в этом отношении пока нет.

«Если мы говорим про сферу услуг — это режим работы патент, они заявляют определенный доход и с этого дохода платят процент, но опять -таки здесь до периода пока не появится клиент, который пожалуется, то управление госдоходов сейчас имеют право всех проверить и штраф, который там до 40 МРП у вас может быть. То есть не совсем выгодная экономия для предпринимателя», — говорит директор «Аспредко» Валентина Шмонина.

Большинство предпринимателей не против использования мобильных переводов для бизнеса или POS-терминалов. Они против той комиссии, которую они должны оплачивать банкам. А еще, как, отмечают эксперты, бизнесмены в растерянности — как будет проходить сама проверка мобильных переводов. Напомним, что по официальным данным, под проверку попадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

«Бизнес обеспокоен, как это будет происходить, они получили сведения с банков, как они будут отчислять что это отец переслал сыну или это все таки за товар. Вот здесь много вопросов, что нет правил игры, налоговая сказала, что будет проверять, а как это будет происходить и вот эта непонятность и создала искусственный ажиотаж», — сообщил начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Жибек Сиитова.

Представители палаты предпринимателей считают, что вся проблема от недостатка информации. Здесь они готовы бизнесу помочь. При палате существует центр, где оказываются консультативные услуги представителям бизнеса абсолютно бесплатно.

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