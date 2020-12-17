Сразу несколько автомобилей разбил неизвестный в Костанае

В ночь на 16 декабря во дворе дома № 18 по улице Волынова в Костанае пострадало сразу несколько машин. Кто-то устроил массовое ДТП и повредил их. Фото прислал в редакцию Алау пострадавший Александр Гриб.

По словам Александра, в эту ночь пострадали около 7 автомобилей.

«Волынова, 18 — 4 машины, через дорогу еще три. Точно сказать могу за свой двор, 4 машины. Все случилось в 3 часа ночи. Обратились в полицию. Виновник скрылся с места ДТП»,- сказал Александр Гриб.

Мы направили запрос в пресс-службу ДП Костанайской области.

Все, кто что-либо видел в момент ДТП, просьба обратиться в 102.

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