Сразу несколько нововведений ждут перевозчиков с 1 июля

Единая система управления транспортными документами, электронные путевые листы и товарно-транспортные накладные, обязательная спутниковая навигация и дистанционный транспортный контроль. С этими новшествами казахстанским перевозчикам придется столкнуться уже с 1 июля. А пока транспортная инспекция на местах собирает вопросы и предложения бизнеса, сообщает пресс-служба областной палаты предпринимателей.

Мнение костанайских перевозчиков по поводу нововведений выясняли на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области сегодня, 1 июня. Инициатором встречи стала региональная инспекция транспортного контроля.

«Каждый руководитель организации является экспертом в своей отрасли, поэтому нам важно услышать вашу позицию и формировать предложения в тесном контакте. Тем более, к нам неоднократно поступают обращения от перевозчиков по поводу разрешительной документации. Чем больше разъяснений, тем комфортнее бизнесу будет работать в рамках новых нормативно-правовых актов», — выступил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Как пояснил заместитель руководителя Инспекции транспортного контроля Серик Безгазимов, Единая система управления транспортными документами – это по сути хранилище всех данных, связанных с деятельностью перевозчиков. Работать по ней должны будут только те транспортные средства, чья максимальная масса достигает 3, 5 тонн. Пока система функционирует в тестовом режиме. Опробовать ноу-хау будут 8 костанайских предприятий.

«На постах транспортного контроля будут установлены приборы наблюдения – мобильного и стационарного типа. Мобильный – это спецтранспорт, который есть на балансе инспекции. На нем будет установлен прибор по типу радаров, которые использует дорожная полиция. Установка стационарных приборов на дорогах будет согласовываться с МИО. В будущем планируется максимально автоматизировать контроль на дороге. То есть инспектор не будет останавливать транспортные средства, а с помощью прибора будет считывать информацию о них – какие разрешительные документы есть. Это не только сэкономит время, но и позволит снизить коррупционные риски», — отметил Серик Безгазимов.

Для пользования Единой системой управления транспортными документами предпринимателю необходимо иметь ЭЦП. Никаких вложений от бизнеса не требуется. Затраты придется понести только предприятиям, перевозящим опасные грузы классов 1,6,7 и осуществляющим нерегулярные пассажирские перевозки. Им необходимо установить GPS-навигацию на каждое транспортное средство.

«В Костанайской области лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки получили 32 предприятия, еще 10-12 перевозят опасные грузы. Будет полностью отслеживаться – откуда и куда они едут, чтобы контролировать их маршрут не путем транспортного контроля, а в режиме реального времени. Пока это касается двух категорий, но в будущем планируется расширить это требование поэтапно на все виды перевозок», — пояснил главный специалист инспекции Асхат Акшукин.

Предприниматели поинтересовались, что делать, если система даст сбой. Альтернатива одна – предоставить документы по старинке, ответили специалисты инспекции транспортного контроля. Законодательством это не запрещено.

«Да, здесь есть свои плюсы, но времени до 1 июля осталось совсем немного. За месяц все организовать и обучить водителей будет очень тяжело», — высказал общее мнение руководитель ИП SV TRANS Logistics, член Регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Валерий Сусаренко.

Специалисты инспекции заверили, что система будет внедряться постепенно. Никаких наказаний на время «пилота» не будет. Все замечания и недоработки, выявленные во время теста, будут исправлять и в дальнейшем учитывать.

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