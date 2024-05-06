Сделал заявление аким Костанайской области

Строительство автозавода КИА позволит стать Костанайской области центром автомобилестроения республики. Об этом заявил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Строительство сталеплавильного завода и завода по производству горячебрикетированного железа сделает Костанайскую область центром черной металлургии.

Реализация проекта по глубокой переработке зерна и других проектов позволит нам стать центром по переработке продукции сельского хозяйства.

Для реализации этих проектов во второй половине этого года начнется строительство нового магистрального газопровода с Актюбинской области до города Костанай.

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