Сделал заявление аким Костанайской области

Строительство автозавода КИА позволит стать Костанайской области центром автомобилестроения республики. Об этом заявил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
Строительство сталеплавильного завода и завода по производству горячебрикетированного железа сделает Костанайскую область центром черной металлургии.
Реализация проекта по глубокой переработке зерна и других проектов позволит нам стать центром по переработке продукции сельского хозяйства.
Для реализации этих проектов во второй половине этого года начнется строительство нового магистрального газопровода с Актюбинской области до города Костанай.