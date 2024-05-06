USD 441.66
EUR 475.14
RUB 4.86
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Сделал заявление аким Костанайской области

Сделал заявление аким Костанайской области

Строительство автозавода КИА позволит стать Костанайской области центром автомобилестроения республики. Об этом заявил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Строительство сталеплавильного завода и завода по производству горячебрикетированного железа сделает Костанайскую область центром черной металлургии.

Реализация проекта по глубокой переработке зерна и других проектов позволит нам стать центром по переработке продукции сельского хозяйства.

Для реализации этих проектов во второй половине этого года начнется строительство нового магистрального газопровода с Актюбинской области до города Костанай.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Полицейские перешли на усиление в Казахстане