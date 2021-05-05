Сразу шесть акимов сменил Архимед Мухамбетов

По согласованию с депутатами маслихатов городов и районов, своим распоряжением аким Костанайской области провел кадровые изменения. Информация появилась в аккаунте инстаграм Архимеда Мухамбетова.

Акимом Аркалыка стал Асанов Амирхан Биркенович, акимом Лисаковска Ибраев Абай Сарсембаевич.

Далее акимом Амангельдинского района Карбозов Талгат Тойшыбекұлы, акимом Житикаринского района Утегенов Нуржан Каиржанович, акимом Карабалыкского района Халыков Руслан Болатулы, акимом Наурзумского района Абишев Кайрат Тынымбаевич.

«Перед новыми акимами поставил ряд задач по дальнейшему социально-экономическому развитию регионов. Желаю акимам успехов в работе на новом посту», — говорится в сообщении.

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