Сразу три аварии произошли на одном участке дороги в Костанайской области, передает Polisia.kz.

Произошли дорожно-транспортные происшествия 16 января на 33 км трассы Аулиеколь – Жалдама близ села Юльевка Сулукольского сельского округа. Житель Аркалыка, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водителя и пассажиров 43, 36 и 14 лет доставили в больницу. Через некоторое время водитель автомобиля JAC J7, жительница села Шолаксай Наурзумского района, не убедившись в безопасности, выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с автомашиной ВАЗ-21154 под управлением жителя села Боровское Мендыкаринского района. В результате аварии 4 человека доставлены в районную больницу с различными травмами.

Также на данном участке водитель Hyundai Elantra – житель села Караменды, выехал на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с Audi 80 под управлением жителя села Аулиеколь, который эвакуировал JAC J7, ранее совершившего столкновение с ВАЗ-21154. В результате ДТП 6 человек госпитализированы в медучреждение. 13-летний пассажир был доставлен в областную детскую больницу, а 46-летняя женщина – в реанимационное отделение Аулиекольской РБ.

Полиция начала досудебное расследование по фактам ДТП на трассе Аулиеколь – Жалдама.

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