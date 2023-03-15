Сразу три аварии в одно время произошло на трассе «Костанай-Тобыл» — видео

Три ДТП произошло 14 марта на трассе «Костанай-Тобыл».
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По данным пресс-службы ДП Костанайской области, все ДТП произошли из-за несоблюдения дистанции при сложных погодных условиях. Несколько человек обратилось в больницу, всем назначено амбулаторное лечение.
«Вчера около 21.30 на кольце в городе Тобыл столкнулись автомашины Toyota и Шевроле, затем чуть позже столкнулись Мерседес и Ниссан. Затем произошло ДТП между автомашинами Дэу Нексия, Ауди и Рено. В ДТП пострадало несколько человек, которые обратились в больницу, всем назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.
В полиции отметили, что водители, при сложных погодных условиях должны соблюдать дистанцию и правила маневрирования.
По данным фактам будет принято процессуальное решение.