Сразу три аварии в одно время произошло на трассе «Костанай-Тобыл» — видео

Три ДТП произошло 14 марта на трассе «Костанай-Тобыл».

По данным пресс-службы ДП Костанайской области, все ДТП произошли из-за несоблюдения дистанции при сложных погодных условиях. Несколько человек обратилось в больницу, всем назначено амбулаторное лечение.

«Вчера около 21.30 на кольце в городе Тобыл столкнулись автомашины Toyota и Шевроле, затем чуть позже столкнулись Мерседес и Ниссан. Затем произошло ДТП между автомашинами Дэу Нексия, Ауди и Рено. В ДТП пострадало несколько человек, которые обратились в больницу, всем назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что водители, при сложных погодных условиях должны соблюдать дистанцию и правила маневрирования.

По данным фактам будет принято процессуальное решение.

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