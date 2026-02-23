Жители Костаная стали свидетелями редкого атмосферного явления — в небе одновременно появились сразу три «солнца». Фотографии необычной картины прислали очевидцы явления.

На самом деле речь идёт о природном явлении под названием паргелий, или «солнечные столбы» и «ложные солнца». Оно возникает в морозную погоду, когда в атмосфере находятся мельчайшие кристаллы льда. Они преломляют и отражают солнечный свет, создавая эффект ярких световых пятен по обе стороны от настоящего солнца.

Чаще всего такое явление наблюдается при сильных морозах и ясной погоде — именно такие условия сейчас сложились в регионе. Дополнительным эффектом становятся вертикальные световые столбы, которые усиливают впечатление необычного небесного явления.

Специалисты отмечают, что паргелий не представляет никакой опасности для людей и является исключительно оптическим эффектом.

В конфетах нашли паразитов: жительница Костаная подала иск на 2 млн Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы города к одному из товариществ с...

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества через смартфоны Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают удалённый...