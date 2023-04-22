Сразу в 6 раз увеличились денежные переводы из России в Казахстан

Объем средств, полученных из-за рубежа через системы денежных переводов, за январь-февраль достиг 53,4 млрд тенге — сразу на 69,1% больше по сравнению с январем-февралем 2022-го, передает Ranking.kz.

Ранее три года подряд объем денежных переводов за аналогичный период показывал спад.

Среди систем денежных переводов лидирует российская «Золотая Корона», через которую за январь-февраль перевели 28,1 млрд тенге. Следом идут Western Union (10,8 млрд тенге), MoneyGram (6,1 млрд тенге), «Юнистрим» (5,5 млрд тенге) и Contact (2,6 млрд тенге). Среди стран, из которых были получены самые большие объемы переводов через СДП, вернула лидерство Россия — 21,7 млрд тенге за январь-февраль против 3,8 млрд тенге за январь-февраль 2022-го, рост в 5,7 раза.

Следом идет Узбекистан — 6,1 млрд тенге, рост за год на 1,3%. Замыкает топ-3 Южная Корея — 5,2 млрд тенге, рост за год на 14,7%.

Значительные объемы переводов также были получены из США (чуть менее 5,2 млрд тенге), Турции (3 млрд тенге), Кыргызстана (2,6 млрд тенге) и Германии (2,5 млрд тенге).

На долю России за январь-февраль пришлось 40,7% полученных из-за рубежа через СДП средств против 12,2% за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в январе-феврале 2021 года доля РФ составляла 20,2%, в аналогичном периоде 2020-го — 30,9% и только в январе-феврале «докоронакризисного» 2019 года — 42,3%.

Если же смотреть помесячную динамику, доля России в переводах в Казахстан через СДП упала ниже 40% с середины 2019 года. С августа 2020-го показатель не поднимался выше 30%, а с сентября 2021 года по март 2022-го он варьировался в переделах 12−18%.

Однако уже с апреля 2022 года, после начала войны в Украине, доля РФ в общем объеме переводов в РК выросла до 34,9% и до конца прошлого года варьировалась в пределах 47−73%. В результате если в целом за 2021 год доля России в переводах в Казахстан составляла лишь 18,7%, то в 2022-м она достигла уже 52,6%

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