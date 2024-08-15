Среди казахстанцев выросла заболеваемость пневмонией: что говорит Минздрав

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В Казахстане зафиксирован значительный рост числа случаев пневмонии. В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения в ответ на официальный запрос пояснили, связано ли это с распространением различных вариантов штамма Омикрон, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Что касается мутации коронавируса, в комитете отметили, что на данный момент в стране, как и во всем мире, доминирует циркуляция варианта штамма Омикрон JN.1. Последние данные генетических исследований в Казахстане подтверждают наличие следующих вариантов: JN.1.13 — 61 процент; JN.1.18 — 22 процента и JN.1 — 8,7 процента.
«По информации Всемирной организации здравоохранения штамм JN.1 не представляет повышенного риска для общественного здравоохранения и по уровню опасности не превышает другие циркулирующие варианты. Несмотря на высокую контагиозность (заразность. — Прим.), этот штамм не вызывает более тяжелого течения заболевания», — заверили в ведомстве.