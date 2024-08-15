USD 479.83
EUR 528.82
RUB 5.39
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Среди казахстанцев выросла заболеваемость пневмонией: что говорит Минздрав

Среди казахстанцев выросла заболеваемость пневмонией: что говорит Минздрав

Фотография для новости Среди казахстанцев выросла заболеваемость пневмонией: что говорит Минздрав

pixabay.com

В Казахстане зафиксирован значительный рост числа случаев пневмонии. В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения в ответ на официальный запрос пояснили, связано ли это с распространением различных вариантов штамма Омикрон, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2024 года в Казахстане зарегистрировано 49 704 случая пневмонии, что на 19,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в 2023 году в стране было зафиксировано 123 910 случаев пневмонии, из которых 40 144 случая пришлись на первые шесть месяцев.

Что касается мутации коронавируса, в комитете отметили, что на данный момент в стране, как и во всем мире, доминирует циркуляция варианта штамма Омикрон JN.1. Последние данные генетических исследований в Казахстане подтверждают наличие следующих вариантов: JN.1.13 — 61 процент; JN.1.18 — 22 процента и JN.1 — 8,7 процента.

«По информации Всемирной организации здравоохранения штамм JN.1 не представляет повышенного риска для общественного здравоохранения и по уровню опасности не превышает другие циркулирующие варианты. Несмотря на высокую контагиозность (заразность. — Прим.), этот штамм не вызывает более тяжелого течения заболевания», — заверили в ведомстве.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Средняя зарплата превысила 400 тысяч тенге в Казахстане

Следующая новость

Жаналыктар — 14.08.24