Среди вакцинированных жителей Костанайской области разыграют десять айфонов

Управление здравоохранения акимата области объявило о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации.

В Костанайской области среди вакцинированных разыграют десять iРhone 12.

С 25 июня по 1 августа текущего года, граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками данного розыгрыша.

«Между тем, главный выигрыш для получивших вакцину несоизмерим ни с какими ценными подарками — это собственное здоровье и здоровье близких и родных людей» – пресс служба Управления здравоохранения области.

Итоги розыгрыша будут объявлены в августе месяце в средствах массовой информации.

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