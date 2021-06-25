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Среди вакцинированных жителей Костанайской области разыграют десять айфонов

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Управление здравоохранения акимата области объявило о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации.

В Костанайской области среди вакцинированных разыграют десять iРhone 12.
С 25 июня по 1 августа текущего года, граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками данного розыгрыша.

«Между тем, главный выигрыш для получивших вакцину несоизмерим ни с какими ценными подарками — это собственное здоровье и здоровье близких и родных людей» – пресс служба Управления здравоохранения области.
Итоги розыгрыша будут объявлены в августе месяце в средствах массовой информации.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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