Среднемесячная заработная палата в Казахстане превысила 350 тысяч тенге

В третьем квартале 2023 года среднемесячная заработная плата работников в стране составила 350,5 тыс. тг — на 16,9% больше в номинальном выражении, чем годом ранее. При этом реальный рост с учётом инфляции составил 3,5%, сообщает finprom.kz

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года среднемесячная заработная плата составляла 299,8 тыс. тг.

В региональном разрезе наибольшая среднемесячная заработная плата была зафиксирована у жителей Атырауской области: 602,4 тыс. тг — на 14,3% больше в номинальном выражении и на 2,8% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

Среди лидирующих регионов можно также отметить Мангистаускую (519,1 тыс. тг, плюс 2,2% в реальном выражении) и Улытаускую (471,3 тыс. тг, плюс 5,4%) области.

Наименьшая среднемесячная заработная плата была отмечена у жителей Туркестанской области: всего 248,9, плюс 1,8% за год. В тройку аутсайдеров также попали Жамбылская и Северо-Казахстанская области.

В разрезе отраслей наибольшую среднемесячную заработную плату традиционно получали работники в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров: 756,7 тыс. тг — на 16,5% больше в номинальном выражении, чем годом ранее.

В тройке наиболее высокооплачиваемых отраслей также оказались финансовая и страховая деятельность (668,9 тыс. тг) и сфера информации и связи (525,8 тыс. тг).

Одни из самых низких заработных плат по стране были зафиксированы в сферах искусства, развлечения и отдыха, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также водоснабжения и водоотведения.

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