Среднемесячная заработная плата выросла в Казахстане

В ІІ квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 251 508 тенге. В I квартале показатель составил 230,8 тысяч тенге, сообщает Бюро национальной статистики, передает informburo.kz

Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года составил 118,6%, реальной – 110,4%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована:

в финансовой и страховой деятельности – 472,5 тысячи тенге (в 1,9 раза выше среднереспубликанского уровня);

в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 461,8 тысячи тенге (в 1,8 раза);

в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 356,7 тысяч тенге (в 1,4 раза);

в сфере информации и связи – 338,6 тысяч тенге (в 1,3 раза соответственно).

Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы наблюдаются в отраслях:

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 145,6 тысячи тенге и водоснабжения;

сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 146,5 тысяч тенге.

В разрезе регионов самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата в Атырауской области – 398,5 тысяч тенге, что в 1,6 раза выше среднереспубликанского показателя. В Северо-Казахстанской области её величина составила 189,8 тысяч тенге, что на 24,5% ниже среднего уровня по стране.

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