Среднемесячная зарплата работников: утверждена методика расчета

И.о. руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК приказом от 17 ноября 2023 года утвердил Методику расчета среднемесячной заработной платы работников, сообщает Zakon.kz.

Методика определяет алгоритм расчета индикаторов, формируемых в рамках общегосударственных статистических наблюдений и применяется в целях расчета среднемесячной номинальной заработной платы.

Информационной базой для расчета среднемесячной заработной платы являются первичные статистические данные общегосударственных статистических наблюдений предприятий, административные данные.

В методике приведены расчеты следующих видов заработных плат:

среднемесячная номинальная заработная плата;

медианная заработная плата;

модальная заработная плата;

децильный коэффициент;

гендерный разрыв по среднемесячной заработной плате;

среднечасовая заработная плата;

коэффициент Джини по среднемесячной заработной плате.

Среднемесячная номинальная заработная плата

Среднемесячная номинальная заработная плата – это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах.

Среднемесячная номинальная заработная плата рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников.

Медианная заработная плата

Расчет медианной заработной платы Бюро производит методом интервальных вариационных рядов распределения численности работников по размерам заработных плат.

Данный метод применяется по причине неоднородности исследуемого показателя, то есть исследуемая величина (среднемесячная заработная плата) принимает много различных значений и неоднородна.

Для исследования интервальных вариационных рядов сначала определяются интервалы, в пределах которых варьируются значения, затем по каждому интервалу подсчитываются частоты – количество вариантов, которые в него попали.

Медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной.

Для расчета медианной заработной платы сначала определяется медианный интервал, в пределах которого находится медианная заработная плата. Для этого сумма частот (общая численность работников, которым начислена заработная плата) делится пополам, и на основе последовательного накопления (суммирования) частот интервалов (численности работников, соответствующей каждому интервалу), начиная с первого, находится интервал, который содержит 50% работников, то есть — где расположена медианная заработная плата.

Модальная заработная плата

Модальная заработная плата – размер заработной платы, наиболее часто встречающаяся в ряду распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы. Расчет модальной заработной платы Бюро производит методом интервальных вариационных рядов распределения численности работников по размерам заработных плат.

Для расчета модальной заработной платы определяется модальный интервал, в пределах которого находится модальная заработная плата. Модальным является интервал начисленной заработной платы, который включает в себя наибольшую численность работников.

Децильный коэффициент

Децильный коэффициент дифференциации показывает, во сколько раз минимальный уровень заработной платы 10% наиболее высокооплачиваемых работников превышает максимальный уровень заработной платы 10% наименее оплачиваемых работников.

Гендерный разрыв по среднемесячной заработной плате

Гендерный разрыв по среднемесячной заработной плате показывает разницу между заработной платой женщин и мужчин, измеряется в процентах.

Среднечасовая заработная плата

Средняя часовая заработная плата – это заработная плата за один отработанный человеко-час. Рассчитывается путем деления среднемесячной заработной платы одного работника на количество отработанных человеко-часов на одного работника.

Коэффициент Джини по среднемесячной заработной плате

Коэффициент Джини по среднемесячной заработной плате характеризует степень неравномерности распределения заработной платы и концентрации доходов у отдельных групп работников.

Оценка альтернативного показателя среднемесячной заработной платы

Альтернативная оценка показателя среднемесячной заработной платы производится на основе административных данных по юридическим лицам из информационной системы министерства труда по обязательным пенсионным отчислениям.

При расчете используются административные данные по обязательным пенсионным отчислениям в разрезе работодателей по месту их фактического ведения деятельности по последней дате платежа. Размер обязательных пенсионных отчислений определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Альтернативный показатель среднемесячной заработной платы используется Бюро для оценки среднемесячной заработной платы на ежемесячной основе по видам экономической деятельности и регионам.

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