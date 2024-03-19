Среднемесячные доходы населения впервые превысили 100 тысяч тенге в Казахстане

По последним данным среднемесячные доходы населения Казахстана составили 101 962 тенге, впервые превысив отметку в 100 тысяч. На основе каких источников они рассчитывались, узнали журналисты NUR.KZ.

В результате обследования 11 681 домашних хозяйств и отдельных жителей Казахстана, которое ежеквартально во всех регионах страны выборочным методом проводит Бюро национальной статистики (БНС), выяснилось, что в четвертом квартале 2023 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 305 884 тенге.

Отметим, что это данные за три месяца. В среднем за месяц выходит 101 962 тенге. Учитывая информацию за предыдущие периоды, этот показатель впервые превысил 100 тысяч тенге. Динамика денежных доходов в среднем на душу населения Казахстана.

На основе каких источников рассчитывались доходы Средние доходы населения между тем не стоит путать со среднемесячной зарплатой в стране, которая рассчитывается только с учетом наемных работников и их официальных окладов.

Денежные доходы, помимо заработка от трудовой деятельности, включают в себя социальные трансферты и прочие денежные поступления. А рассчитываются они в среднем на душу населения, то есть с учетом каждого казахстанца.

Средний доход от трудовой деятельности в четвертом квартале между тем составил 227 947 тенге, от пенсий – 51 240 тенге, пособий – 11 340 тенге, адресной социальной помощи (АСП) и жилищной помощи – 181 тенге, стипендий – 1 448 тенге на душу населения за три месяца.

Средний размер материальной помощи от родственников и знакомых, включая алименты, согласно результатам обследования домашних хозяйств, равен 7 226 тенге в квартал, доход от собственности – 1 486 тенге, а прочие денежные поступления – 5 016 тенге.

Еще раз отметим, что среднемесячные показатели в три раза меньше.

Сколько доходов уходит на потребление

Большая часть среднего денежного дохода населения между тем используется на потребление, то есть является расходами. К слову, они в четвертом квартале 2023 года составили 277 202 тенге или 92 401 тенге в месяц.

В основном эта сумма была направлена на продовольственные (142 169 тенге за три месяца) и непродовольственные (66 268 тенге) товары, а также платные услуги (48 250 тенге). В целом потребительские расходы составили 256 687 тенге за квартал.

На материальную помощь родственникам и знакомым, а также алименты в среднем на душу населения было израсходовано 5 362 тенге за три месяца, на налоги, платежи и другие выплаты – 334 тенге, а на погашение кредитов и других долгов – 14 819 тенге.

Подчеркнем, что все эти данные собирались исключительно на основе опроса населения, поэтому они могут не отражать реальную картину.

@Автор: Екатерина Сохарева

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