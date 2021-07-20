Средний балл ЕНТ по Костанайской области вырос на 1,3 % в сравнении с прошлым годом

Об этом на совещании с участием акимов городов и районов сообщила руководитель управления образования. Также увеличилось и количество знаков «Алтын белги» — 221 выпускник подтвердили знак.

В этом году впервые единое национальное тестирование проходило в электронном формате на базе 3 пунктов, с начала мая и до 30 июня. У выпускников была возможность сдать ЕНТ в 2 попытки, также они самостоятельно могли выбрать дату и время.

«Напомню, что с 2019 года национальный центр тестирования не представляет результаты ЕНТ в упр. образования. Анализируя сведения самих выпускников, средний балл по области по итогам 1 попытки составил 70,2 балла, по 2 попытке — 73,4 ,что на 1,3 балла выше результатов 2020 года», — рассказала руководитель управления образования Зауре Байменова.

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось и количество обладателей знака «Алтын белгі». Если в 2020 году их было 192, то в этом уже 221 выпускник. Также, помимо этого в текущем году по итогам республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам наша область заняла третье место — это 28 призовых мест.

«Также один из показателей качества знаний – результативность в интеллектуальных соревнованиях. По итогам Республиканской олимпиады школьников (апрель т.г.) в копилке области 28 призовых мест: 7 первых, 9 вторых и 12 третьих. В командном зачете область заняла 3-ю позицию в РК», — отметила Байменова.

Один из результатов в сфере технического профессионального образования – расширение сети колледжей, внедривших дуальное обучение: в 2020-2021 учебном году их уже 29. Также в этом году для улучшения качества образования в колледжах подписаны 2 международных договора.

«Увеличилось и количество социальных партнеров, в т.ч. международных. Так, в этом учебном году подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ». Следующим шагом стало подписание в июне меморандума о сотрудничестве с Минским тракторным заводом», рассказала руководитель управления образования.

Также, Зауре Байменова отметила, что для работы школ в штатном режиме на новый учебный год необходима 100% вакцинация сотрудников, за исключением тех, кто имеет мед.отвод. На сегодня по области первый компонент уже получили 92% сотрудников системы образования.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.