Средний доход казахстанца превысил 133 тысячи тенге: на что уходят деньги





Доходы одного казахстанца в месяц составляют около 133,3 тыс. теңге, а расходы – 117,6 тыс. теңге, передает LS.

В I квартале 2026 года большая часть денег в бюджет жителей поступала от трудовой деятельности – 288,9 тыс. теңге. Также казахстанцы получали пенсии, пособия, материальную помощь и другие социальные выплаты.

В целом за квартал сумма доходов на одного человека составляла 399,8 тыс. теңге, или 133,3 тыс. теңге в месяц, сообщает Бюро нацстатистики.

Между тем расходы на одного казахстанца составили в среднем по стране 352,9 тыс. теңге за квартал, или 117,6 тыс. теңге в месяц.

Из этой суммы 318,2 тыс. теңге приходилось на потребительские расходы, в том числе 171,5 тыс. теңге – на продукты питания. Покупка мяса обходилась в 54,4 тыс. теңге, фруктов, ягод и орехов – в 14,8 тыс. теңге, овощей – в 12,2 тыс. теңге, хлебопродуктов и круп – в 24,2 тыс. теңге.

На непродовольственные товары за три месяца один житель страны тратил в среднем 70,3 тыс. теңге. Больше всего уходило на одежду и обувь – 22,6 тыс. теңге, мебель и бытовую технику – 13,5 тыс. теңге, автотранспортные средства и горюче-смазочные материалы – 11,9 тыс. теңге, медикаменты и лечебное оборудование – 4,9 тыс. теңге.

На платные услуги казахстанцы расходовали 76,4 тыс. теңге в квартал.

Чтобы погасить кредиты и долги, один человек тратил в среднем 26,7 тыс. теңге за квартал.

При этом у жителей области Ұлытау на данную категорию расходов уходило 75,9 тыс. теңге, Карагандинской области – 62 тыс. теңге, Астаны – 51,4 тыс. теңге. Это самые высокие показатели по Казахстану.

А вот меньше всего на кредиты тратили в Шымкенте – 7,7 тыс. теңге, области Абай – 11,5 тыс. теңге и Туркестанской области – 15 тыс. теңге.

Помимо этого, казахстанцы направляли на материальную помощь родственникам и знакомым 7,1 тыс. теңге за квартал, а на налоги, платежи и другие выплаты – 888 теңге.

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