Средний доход одного казахстанца в месяц не превышает 115 тыс. тенге, передает LS.

В IV квартале 2024 года большая часть денег в бюджет жителей поступала от трудовой деятельности – 257,7 тыс. тенге. Также казахстанцы получали пенсии, пособия, материальную помощь и т.д.

В целом за три месяца сумма доходов на одного человека составляла 342,9 тыс. тенге, или 114,3 тыс. тенге в месяц, сообщает Бюро нацстатистики.

Между тем расходы на казахстанца достигли в среднем по стране 309,2 тыс. тенге в квартал, или 103,1 тыс. тенге в месяц.

Больше половины квартальных трат уходило на продукты питания – 155,1 тыс. тенге. Покупка мяса обходилась в 47,6 тыс. тенге, хлебопродуктов и круп – в 21,5 тыс. тенге, молочных продуктов – в 14,8 тыс. тенге.

На непродовольственные товары за три месяца один житель страны тратит в среднем 71,6 тыс. тенге. Большая часть уходит на одежду и обувь – 24,5 тыс. тенге, обслуживание авто и ГСМ – 12,9 тыс. тенге, мебель и бытовую технику – 12,4 тыс. тенге.

На платные услуги казахстанцы расходовали 57 тыс. тенге в квартал, из которых 17,1 тыс. тенге – на комуслуги, 9,7 тыс. тенге – на связь (мобильную и интернет), а 7,4 тыс. тенге – на транспорт.

Чтобы погасить кредиты и долги, один человек тратил в среднем 19 тыс. тенге в квартал.

Помимо этого, казахстанцы платили налоги – 345 тыс. тенге в квартал, алименты – 6,1 тыс. тенге.

Между тем цены на продукты продолжают стремительно расти. Так, с начала этого года капуста и картофель подорожали почти на 20%.

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