«Средний класс не прохудится». Казахстанцы с зарплатой выше 40 млн тенге в год будут платить повышенный ИПН

Для казахстанцев с годовой зарплатой выше 40 млн тенге введут новую ставку индивидуального подоходного налога в 15%, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, сообщает informburo.kz

Во время обсуждения нового Налогового кодекса в сенате Алибек Куантыров уточнил, что Минэкономики предлагает оставить плоскую шкалу индивидуального подоходного налога (ИПН) с фиксированной ставкой в 10%. При этом в стране планируют дополнительно ввести 15%-ую ставку для тех, кто получает выше 480 МЗП (40,8 млн тенге) в год.

«У нас один из подходов Налогового кодекса – справедливость. По ИПН у нас раньше было четыре категории: 5%, 10%, 15% и 20%. Мы предлагаем дополнительно 15% ввести, мы обсудили, это не так много. Всего в стране около 12 тысяч налогоплательщиков физических, которые получают зарплату выше 40 млн тенге в год. Если один будет зарабатывать 50 млн в год, он за разницу в 10 млн тенге заплатит 15%», – объяснил министр в кулуарах.

По его словам, он останется в числе тех, кто продолжил платить ИПН по ставке в 10%.

Журналисты спросили, гарантирует ли министр, что средний класс ещё больше не прохудится.

«Не прохудится. Были сомнения, что опять будут в тень уходить, но такого не будет, потому что 12 тысяч человек этих работают в высокодоходных отраслях экономиках. Ну, не будет же «Казахмыс» скрывать налоги. Это будет весьма странно», – заключил Алибек Куантыров.

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