Средний класс в выигрыше. Эксперт о снижении базовой ставки

НацБанк Казахстана снизил базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых. Это снижение стало первым с 2020 года и произошло даже на фоне ослабления тенге. Как отмечают специалисты, это сделано для того, чтобы замедлить инфляцию, которая обычно следует вместе с падением валюты.

При этом казахстанский финансист Андрей Чеботарев считает, что действия Нацбанка не решат проблем. Начинать плавно снижать ставку надо было в конце прошлого года одновременно с укреплением тенге. А в нынешней ситуации, это поможет банкам второго уровня. По его мнению, они без особого риска могут получать почти до 18 процентов за работу по текущим счетам и депозитам. Правда, остались довольны и те, кто хранит свои деньги в тенге на депозитах.

«Эта ставка защищает депозитарий. Наши депозиты приносят много денег, то есть средний класс он в выигрыше, у кого есть депозиты в какой еще стране мира, спойлер — ни в какой, депозит на превышающий в два раза прогнозируемую инфляцию, сам Нацбанк прогнозирует на конец следующего года инфляцию на уровне 7 процентов, а депозит сейчас можно открыть под 15, 16 и даже 17 процентов — это очень много», — говорит финансовый аналитик Андрей Чеботарёв.

Минусы так же есть, отмечает финансист Андрей Чеботарев. Кредиты для бизнеса слишком высокие, а значит весь экономический рост возможен только за счёт государственных кредитных программ. К этому же относится и отсутствие развития рыночной ипотеки.

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