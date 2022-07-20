Средний размер пенсии на 1 июля назвали в Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана назвало среднюю пенсию в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минтруда, на 1 июля казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,4 триллиона тенге. В июне 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 261,9 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 79,4 миллиарда тенге, солидарной пенсии — 182,6 миллиарда тенге.

«По состоянию на 1 июля 2022 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 247 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2022 года составил 117 469 тенге«, — говорится в сообщении.

Напомним, в июне средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсионной выплаты составлял 105 189 тенге.

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