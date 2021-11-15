Средний размер пенсии на 1 ноября назвали в Минтруда

uralskweek.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали средний размер пенсионных выплат на 1 ноября 2021 года, передает Tengrinews.kz.
На 1 ноября численность пенсионеров в стране составляет более 2 миллионов 230 тысяч.
«Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 ноября 2021 года составил 99 804 тенге«, — говорится в сообщении.
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