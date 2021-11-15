Средний размер пенсии на 1 ноября назвали в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали средний размер пенсионных выплат на 1 ноября 2021 года, передает Tengrinews.kz.

На 1 ноября численность пенсионеров в стране составляет более 2 миллионов 230 тысяч.

С января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 682,8 миллиарда тенге, солидарных пенсионных выплат — 1 триллион 543,2 миллиарда тенге.

В октябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,1 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии — 67,9 миллиарда тенге, солидарной пенсии — 153,2 миллиарда тенге.

В министерстве напоминают, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума, 30 лет — 94 процента от прожиточного минимума. При стаже в 33 года и более она устанавливается в максимальном размере — 100 процентов от прожиточного минимума.

При этом, если за один месяц в ЕНПФ осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и полнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.