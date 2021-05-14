Средний размер пенсии назвали в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали средний размер пенсионных выплат в Казахстане по состоянию на 1 мая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

«На 1 мая 2021 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 245 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 мая составил 100 тысяч тенге. С января по апрель 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено 274,2 миллиарда тенге, солидарных пенсионных выплат — 620,1 миллиарда тенге. В апреле 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 223,2 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии — 68,4 миллиарда тенге, солидарной пенсии — 154,8 миллиарда тенге», — сообщили в министерстве.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума, 30 лет — 94 процента от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере — 100 процентов от прожиточного минимума.

«Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление обязательных пенсионных взносов несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста», — отметили в Минтруда.

Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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