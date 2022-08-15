Средний размер пенсии сократился в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана назвало среднюю пенсию в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

По данным Минтруда, за 7 месяцев 2022 года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,7 триллиона тенге. В июле 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 243,3 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии — 73,9 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 169,4 миллиарда тенге.

«По состоянию на 1 августа 2022 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 247 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 августа 2022 года составил 109 156 тенге«, — говорится в сообщении. Напомним, в июле средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсионной выплаты составлял 117 469 тенге.

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