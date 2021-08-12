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Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана назвало среднюю пенсию в Казахстане. Средний размер пенсионных выплат на 1 августа составил 99 921 тенге, передает Tengrinews.kz.
По данным министерства, с января по июль 2021 года на выплаты базовой пенсии казахстанцам из бюджета выделили 478,9 миллиарда тенге, на солидарные выплаты — 1 триллион 83 миллиарда тенге.
Число пенсионеров на 1 августа составило более 2 миллионов 238 тысяч человек.
«Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 августа составил 99 921 тенге», — говорится в сообщении.
С 1 июля базовая пенсия назначается индивидуально по стажу участия в пенсионной системе. Туда включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
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