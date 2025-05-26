Объем пенсионных накоплений казахстанцев на 01.04.2025 г., складывающихся из взносов, поступающих на их счета, и инвестиционного дохода, составил 22,75 трлн тенге, продемонстрировав рост за год на 3,86 трлн тенге или на 20,5%.

Пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов составили на 1 апреля 2025 года 21,76 трлн тенге, показав рост за 12 месяцев на 19,3%.

Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила 653,83 млрд тенге, демонстрируя рост за 12 месяцев на 9%.

Наибольший прирост за год (39,5%) показали накопления по добровольным пенсионным взносам, которые на 1 апреля 2025 года составили 8,19 млрд тенге.

На 01.04.2025 г. сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составила 329,12 млрд тенге.

Поступления

Прирост накоплений обеспечивается за счет входящих потоков в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. При этом в виде взносов на индивидуальные и условные счета вкладчиков за 3 месяца 2025 г. поступили средства в размере 762,22 млрд тенге.

Выплаты и переводы

Выплаты по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 3 месяца 2025 года составили 371,44 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего показателя на 92,5% или на 178,47 млрд тенге.

Большую часть выплат составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 219,10 млрд тенге.

Выплаты по возрасту на 01.04.2025 г. увеличились за 12 месяцев на 23,10% и составили 56,40 млрд тенге. Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 638 тенге.

С начала года по 1 апреля 2025 года также осуществлены выплаты по наследству – 16,63 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 8,46 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 801,25 млн тенге, выплаты на погребение – 2,63 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма в размере 67,43 млрд тенге.

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