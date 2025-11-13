Средняя пенсия в Казахстане сегодня — около 140 тыс. тенге. Формально это почти втрое выше прожиточного минимума, но на практике суммы едва хватает на базовые расходы. Реальные выплаты зависят от накопительной части и господдержки, пишет BAQ.kz.

Бедность и региональные различия

По данным Бюро нацстатистики, более 1 млн казахстанцев живут ниже черты прожиточного минимума, около 38 тыс. не покрывают даже стоимость продовольственной корзины. Самый высокий уровень бедности — в Туркестанской области (9%), самый низкий — в Астане (2,9%).

Что скрывает «средняя»

Экономист Андрей Чеботарёв напоминает: показатель «средняя пенсия» не отражает реальную картину для большинства пожилых людей.

«У нас смешанная система: солидарная часть из бюджета и накопительная — из взносов работающих. Многие получают значительно меньше “средней”, а базовые выплаты у людей без накоплений почти втрое ниже», — говорит он.

Ежемесячные траты (оценка)

коммунальные услуги — 20–30 тыс. ₸

продукты — 60–70 тыс. ₸

лекарства — 10–15 тыс. ₸

транспорт и связь — 8–10 тыс. ₸

одежда и бытовые нужды — до 15 тыс. ₸

После обязательных платежей остаётся 5–10 тыс. ₸, зимой — ещё меньше.

Новый Налоговый кодекс: ожидания и риски

С 7 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс. Экономист Арман Байганов полагает, что дополнительные бюджетные поступления могут создать ресурс для индексации пенсий:

«Больше всего выиграют те, у кого есть накопительная часть. Базовые выплаты могут расти медленнее при ограниченном бюджете. Индексацию нужно проводить постепенно, чтобы не разгонять инфляцию. Слишком резкое повышение “съест” покупательную способность».

«Пенсия к зарплате»: разрыв растёт

Экономист Олжас Худайбергенов указывает на низкое соотношение пенсий и зарплат:

«Средняя пенсия — 140 тыс. ₸, средняя зарплата — около 430 тыс. ₸. В идеале пенсия должна составлять 70–90% от зарплаты, фактически — едва 35%, и то за счёт бюджетных надбавок и высоких выплат силовикам. В частном секторе пенсии заметно ниже».

Вывод

Для большинства пенсионеров 140 тыс. ₸ — это «линия выживания». Долгосрочная стабильность зависит от того, насколько эффективно государство использует инструменты бюджета, заложенные в Налоговом кодексе, чтобы превратить «среднюю цифру» в ощутимый доход на руках.

