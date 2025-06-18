Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 18 июня 2025 года, в очередной предоставила интересную статистику касательно пенсионных отчислений. Известно, что с начала года казахстанским пенсионерам выплачено более 1,7 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, из этой суммы на выплату базовой пенсии направлено 564,7 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 181,2 млрд тенге.

Также примечательный факт, что по состоянию на 1 июня 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 481 тыс. человек.

Далее отмечено, что средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2025 года составил 143 502 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 814 тенге, базовой пенсии – 47 688 тенге.

Стоит напомнить, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

«При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ)», — сообщила пресс-служба МТСЗН РК.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, как говорят специалисты, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

«В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период», – говорится в заключительной части заявления Минтруда.

Объявлено штормовое предупреждение Ночью на севере, востоке, юге области 18 июня дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке...