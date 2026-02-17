С начала 2026 года из республиканского бюджета на выплату пенсий направлено 395,2 млн тенге. Из этой суммы 131,3 млн тенге составили расходы на базовую пенсию, 263,9 млн тенге — на солидарную.

По состоянию на 1 февраля 2026 года численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 538 тыс. человек.

Средний размер пенсии

Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля составил 157 843 тенге.

Из них солидарная пенсия — 103 931 тенге, базовая — 53 912 тенге.

Как рассчитывается базовая пенсия

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается индивидуально с учетом стажа участия в пенсионной системе.

В стаж включается:

трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года в солидарной системе;

периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Если стаж участия составляет 10 лет и менее либо отсутствует, базовая пенсия равна 70% от прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже 20 лет выплата составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 34 года и более — устанавливается максимальный размер в 118% от прожиточного минимума.

Если в течение одного месяца обязательные пенсионные взносы перечислялись несколько раз, период участия всё равно засчитывается как один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются взносы, тем выше размер базовой пенсии.

От чего зависит солидарная пенсия

Размер солидарной пенсии определяется трудовым стажем на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднемесячным доходом в предпенсионный период.

