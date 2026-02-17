С начала 2026 года из республиканского бюджета на выплату пенсий направлено 395,2 млн тенге. Из этой суммы 131,3 млн тенге составили расходы на базовую пенсию, 263,9 млн тенге — на солидарную.
По состоянию на 1 февраля 2026 года численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 538 тыс. человек.
Средний размер пенсии
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля составил 157 843 тенге.
Из них солидарная пенсия — 103 931 тенге, базовая — 53 912 тенге.
Как рассчитывается базовая пенсия
С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается индивидуально с учетом стажа участия в пенсионной системе.
В стаж включается:
-
трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года в солидарной системе;
-
периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.
Если стаж участия составляет 10 лет и менее либо отсутствует, базовая пенсия равна 70% от прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет размер увеличивается на 2%.
К примеру, при стаже 20 лет выплата составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 34 года и более — устанавливается максимальный размер в 118% от прожиточного минимума.
Если в течение одного месяца обязательные пенсионные взносы перечислялись несколько раз, период участия всё равно засчитывается как один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются взносы, тем выше размер базовой пенсии.
От чего зависит солидарная пенсия
Размер солидарной пенсии определяется трудовым стажем на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднемесячным доходом в предпенсионный период.
