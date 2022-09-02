Средняя пенсия в Казахстане за три года вырастет до 138 тысяч тенге – Минтруда

В Казахстане повысят размеры базовой пенсии и увеличат размер максимального дохода для исчисления солидарных пенсий, сообщает пресс-служба Минтруда. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.
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В Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ. Система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы, передает informburo.kz
Проект Социального кодекса включает в себя два значимых изменения.
- В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100% до 120% от величины прожиточного минимума. За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13%, и это коснётся всех 2 млн пенсионеров.
- С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий с 46 до 55 месячных расчётных показателей.
Предлагаемые меры позволят в течение трёх лет повысить совокупную пенсию со 109 тысяч до 138 тысяч тенге и увеличить удельный вес госвыплат в совокупной пенсии.
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