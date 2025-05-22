С начала года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования, на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 293,9 тыс. человек на общую сумму 299,8 млрд тенге.

С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 117 тыс. человек на сумму 21,1 млрд тенге, в том числе в апреле данный вид пособия получили 30,5 тыс. человек на сумму 5,5 млрд тенге.

За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 123,3 тыс. человек на сумму 14,4 млрд тенге, в том числе в апреле данный вид пособия получили 124,1 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (далее – МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка в этом году составляют:

— на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;

— на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату c начала года получили 81,8 тыс. человек на общую сумму 117,3 млрд тенге, в том числе в апреле выплату получили 24,8 тыс. человек на сумму 32,3 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты составил 1 637 575 тенге.

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