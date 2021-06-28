Средняя зарплата для студентов и людей без опыта в разных сферах варьируется от 37 000 до 112 000 тенге

Аналитики сервиса OLX выяснили, куда летом можно устроиться студентам и казахстанцам без опыта работы, сообщает пресс-служба агентства стратегических коммуникаций «Khalykbergen Strategic Communications», сообщает informburo.kz

Исследование проводилось на основе сервиса OLX. Сообщается, что максимальное число предложений находятся в нескольких рубриках:

«Начало карьеры, стажировка, практика» – 22% от общего количества объявлений, средняя заработная плата составляет 73 тысячи тенге;

«Розничная торговля, продажи, закупки» – 15% от общего количества объявлений, средняя заработная плата составляет 87 тысячи тенге;

«Административный персонал» – 12% от общего количества объявлений, средняя заработная плата составляет 112 тысячи тенге.

Кроме того, исследование отразило рост и снижение заработных плат для соискателей без опыта работы за май и июнь 2020 и 2021 годов по Казахстану. Например, средняя заработная плата для административного персонала в нынешнем году выросла с 86 723 тенге до 111 667 тенге. Вместе с тем, эта сфера, по данным исследования, самая высокооплачиваемая. Также отмечается рост зарплаты для работников направления строительства и архитектуры на 12 тысяч тенге. А в остальных сферах исследователи отмечают снижение. Значительная разница заметна в областях маркетинга, рекламы, дизайна: средняя заработная плата снизилась почти на 69 тысяч тенге.

Самую высокую среднюю заработную плату в категории «Административный персонал» предлагают в Актау – 130 000 тенге, самую низкую – в Таразе – 75 000 тенге. В категории «Бары, кафе и рестораны» самую высокую зарплату предлагают в Шымкенте – 91 000 тенге.

Столица Казахстана предлагает самые высокие средние оклады в категориях «Интернет, IT, компьютеры, телеком» – 100 000 тенге, «Розничная торговля, продажи, закупки» – 114 000 тенге и «Строительство, архитектура» – 250 000 тенге. Маркетологов, рекламщиков и дизайнеров выше всего оценивают в Кызылорде – средняя предлагаемая на рынке зарплата составляет 100 000 тенге.

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