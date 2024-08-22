Средняя зарплата по Казахстану превысила 400 тысяч тенге — Минтруда

Фото alau.kz/Н.Луговской
В Минтруда рассказали, что средняя зарплата по Казахстану превысила 400 тысяч тенге. Минимальный порог в 85 тысяч тенге зарабатывают 170 тысяч человек, передает корреспондент NUR.KZ.
«На сегодня, по данным Национального бюро статистики, средняя зарплата равна 403 тыс. тенге. Мы проводим мониторинг. По нашим данным около 100 тыс. тенге зарабатывают 160 тыс. человек. А в размере 85 тыс. тенге — 170 тыс. человек. Это зависит от уровня образованности и качества работы», — рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.
@Автор: Айгерим АскароваАйбекова Сауле
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв зарплата Казахстан Костанай Костанайская область минтруда новости алау новости костаная общество РТН тенге