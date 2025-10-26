Министр труда и социальной защиты населения РК утвердил приказ № 322, которым внесены изменения и дополнения в правила расчета средней заработной платы, сообщает inbusiness.kz
Согласно новым положениям, средняя заработная плата теперь будет определяться исходя из фактически отработанного времени с учетом среднего дневного или часового заработка за соответствующий период.
В расчет будут включаться все установленные доплаты, надбавки, премии и другие постоянные стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. Исключением останется среднемесячный заработок, применяемый при возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.
Также уточняется, что выплаты, произведенные за счет экономии бюджетных средств, не будут учитываться при исчислении средней заработной платы.
Больше свободного времени: какие предметы могут объединить или сократить в школах РК
Мобильные переводы под контролем: Минфин разъяснил новый порядок
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.