Министр труда и социальной защиты населения РК утвердил приказ № 322, которым внесены изменения и дополнения в правила расчета средней заработной платы, сообщает inbusiness.kz

Согласно новым положениям, средняя заработная плата теперь будет определяться исходя из фактически отработанного времени с учетом среднего дневного или часового заработка за соответствующий период.

В расчет будут включаться все установленные доплаты, надбавки, премии и другие постоянные стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. Исключением останется среднемесячный заработок, применяемый при возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.

Также уточняется, что выплаты, произведенные за счет экономии бюджетных средств, не будут учитываться при исчислении средней заработной платы.

Нацбанк объяснил, почему круглосуточных обменников не будет В Нацбанке прокомментировали идею организации круглосуточных обменных пунктов для туристов в крупных гостиницах или центральных...

Мобильные переводы под контролем: Минфин разъяснил новый порядок Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов пояснил, что проверки старых мобильных переводов предпринимателей проводиться не будут,...