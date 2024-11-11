В третьем квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане составила 390 328 тенге. Это сразу на 3,2% меньше, чем было ранее. В каком регионе показатель все-таки вырос, узнали журналисты NUR.KZ

Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало свежие данные о средней зарплате в Казахстане. Пока без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Какая средняя зарплата в Казахстане

Согласно отчету, фактическая численность работников учтенных компаний и организаций в третьем квартале 2024 года составила 3,7 млн человек. За три месяца им было выплачено 4,4 трлн тенге.

В фонд заработной платы, помимо должностных окладов, при этом вошли доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера. Он также был зафиксирован до удержания налогов и социальных платежей.

Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в третьем квартале 2024 года составила 390 328 тенге. По сравнению с предыдущим кварталом она уменьшилась на 3,2%. Но к аналогичному периоду прошлого года – увеличилась на 11,3%.

За девять месяцев 2024 года средняя зарплата между тем составила – 391 713 тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 11,8%.

В каком регионе средняя зарплата выше

Самую высокую среднюю зарплату получают работники Атырауской области – 630 894 тенге. Мангистауская расположилась на втором месте – 570 233 тенге, а третье заняла область Ұлытау – 515 543 тенге.

В пятерку лидеров также вошли такие мегаполисы, как Астана и Алматы – 504 212 и 471 264 тенге в среднем на работника соответственно. В Шымкенте этот показатель равен 309 733 тенге.

Самые маленькие среднемесячные номинальные зарплаты зафиксированы в области Жетісу (280 464 тенге), Жамбылской (279 645 тенге) и Туркестанской (266 590 тенге) областях.

При этом средний показатель за месяц вырос только в Атырауской области, где он и без того самый высокий – на 6,1%, а также в Костанайской области – на незначительные 0,2%.

В остальных регионах он уменьшился. Больше всего – в Кызылординской (на 9,9%), Жамбылской (на 13,4%) и Туркестанской (на 17,8%) областях.

Какие специалисты получают больше всего

В разрезе основных видов экономической деятельности самая высокая средняя зарплата наблюдается в сфере финансов и страхования – 831 462 тенге. На втором месте расположились информация и связь – 673 345 тенге, а третье досталось профессиональной, научной и технической деятельности – 593 349 тенге.

В четверку лидеров также вошла промышленность со средней зарплатой 560 826 тенге. Но выделяется в этой сфере горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где работники в среднем зарабатывают 854 142 тенге.

Самые маленькие среднемесячные номинальные заработные платы зафиксированы в образовании – 271 982 тенге, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха – 267 218 тенге.

За квартал больше всего средние зарплаты выросли в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 12,9%, до 283 801 тенге, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 7,9%, а также в промышленности – на 5,1%.

Наоборот, уменьшились показатели в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 0,7%, финансовой и страховой деятельности – на 5,4%, а также в сфере образования – на 21,5%.

Сильно отличаться от средней может медианная зарплата. Она находится в центре ряда работников, условно выстроенных по размерам начисленной заработной платы, и делит его на две равные части – с заработной платой ниже и выше указанной суммы.

Например, в третьем квартале 2024 года этот показатель по данным БНС составил 269 378 тенге.

@Автор: Екатерина Сохарева

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