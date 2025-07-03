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Средняя зарплата сильно уменьшилась после пересчета в Казахстане

— Сегодня, 10:56
Изображение для новости: Средняя зарплата сильно уменьшилась после пересчета в Казахстане

Фото Н.Луговской/alau.kz

После учета малого бизнеса в статистике средняя заработная плата в Казахстане опустилась до 399 237 тенге – это сразу на 5,65% меньше стандартного показателя. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В первом квартале 2025 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составила 423 133 тенге. За три месяца она снизилась на 2,7%, но в годовом разрезе увеличилась на 10,7%.

При этом у нее есть очень важный нюанс: при расчете показателя аналитики не учитывали малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а это зарплаты почти 1,4 млн казахстанцев.

В этот раз Бюро национальной статистики опубликовало обновленную среднюю зарплату, которая учитывает и малый бизнес. В итоге были проанализированы зарплаты 5 172 831 человека, а средний показатель уменьшился сразу на 5,65%, до 399 237 тенге.

Примечательно, что это также на 5,2% меньше средней зарплаты с учетом малых предприятий, которая фиксировалась в 4 квартале 2024 года, но сразу на 10,7% больше прошлогоднего показателя.

Где меньше всего платят

Самые низкие средние зарплаты в первом квартале фиксировались в сельском, рыбном и лесном хозяйствах – 223 341 тенге в месяц.

Также в среднем ниже 300 тыс. тенге платили работникам следующих сфер:

  • услуги по проживанию и питанию – 255 335 тенге;
  • водоснабжение, водоотведение и обработка/ликвидация отходов – 280 923 тенге;
  • искусство, развлечения и отдых – 281 616 тенге;
  • административное и вспомогательное обслуживание – 298 652 тенге.

Что касается самых высоких зарплат, то здесь безусловным лидером оказалась сфера горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, где платят в среднем по 921 813 тенге в месяц. Для понимания: в целом в промышленном секторе этот показатель составляет 546 450 тенге.

Также отметились сферы финансов и страхования (805 978 тенге) и информации и связи (707 198 тенге).

Средняя номинальная зарплата в Казахстане с учетом малого бизнеса
(1 квартал 2025 года)
Сфера Сумма
Всего ₸399 237
Сельское, лесное и рыбное хозяйство ₸223 341
Промышленность ₸546 450
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров ₸921 813
Обрабатывающая промышленность ₸441 558
Снабжение электричеством, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом ₸409 096
Водоснабжение; водоотведение; сбор и удаление отходов, ликвидация загрязнений ₸280 923
Строительство ₸385 256
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов ₸373 925
Транспорт и складирование ₸512 975
Предоставление услуг по проживанию и питанию ₸255 335
Информация и связь ₸707 198
Финансовая и страховая деятельность ₸805 978
Операции с недвижимым имуществом ₸317 616
Профессиональная, научная и техническая деятельность ₸517 498
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания ₸298 652
Госуправление и оборона; обязательное социальное обеспечение ₸362 015
Образование ₸302 428
Здравоохранение и соцобслуживание населения ₸312 758
Искусство, развлечения и отдых ₸281 616
Предоставление прочих видов услуг ₸345 207
По данным Бюро национальной статистики

В каком регионе самые большие зарплаты

Зарплата отличается не только между отраслями, но и в зависимости от региона, где работает предприятие.

Например, самые высокие оклады зафиксированы в области Ұлытау – 588 974 тенге. На втором месте оказалась Атырауская область – 586 655 тенге. А третье место досталось Мангистауской – 564 476 тенге.

В Астане платят в среднем 507 595 тенге, в Алматы – 472 633 тенге, а в Шымкенте – 295 787 тенге. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Северо-Казахстанской области – 278 727 тенге.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане с учетом малого бизнеса
(1 квартал 2025 года)
Регион/Область Зарплата
Казахстан ₸399 237
Абай ₸330 259
Акмолинская ₸316 588
Актюбинская ₸347 182
Алматинская ₸324 162
Атырауская ₸586 655
Западно-Казахстанская ₸341 637
Жамбылская ₸298 177
Жетісу ₸297 572
Карагандинская ₸362 143
Костанайская ₸330 480
Кызылординская ₸342 444
Мангистауская ₸564 476
Павлодарская ₸368 191
Северо-Казахстанская ₸278 727
Туркестанская ₸303 270
Ұлытау ₸588 974
Восточно-Казахстанская ₸370 564
Астана ₸507 595
Алматы ₸472 633
Шымкент ₸295 787
По данным Бюро национальной статистики

Между тем отметим, что, кроме средней, в Казахстане считают также медианную зарплату. Она показывает доход «середнячка» – то есть сумму, которую получает работник, находящийся ровно посередине, если всех выстроить по размеру зарплат. В 2025 году она равна 300 307 тенге.

@Автор: Илья Манаев



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