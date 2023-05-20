Средняя зарплата в 340 тысяч тенге: почему «обманывает» статистика, создающая иллюзию благополучия?

Что случилось. Как сообщили в Бюро национальной статистики, средняя зарплата в Казахстане в первом квартале 2023 года составила 340 636 тенге. Однако жители страны в соцсетях констатируют, что их зарплаты в разы ниже заявленной цифры, и обвиняют статистиков в обмане, передает informburo.kz

«Живём в другой реальности». Пользователи сети недоумевают, откуда берутся такие цифры. Некоторые из них полагают, что средняя зарплата в 340 тысяч тенге образовались из-за неоправданно высоких зарплат чиновников.

Комментарии казахстанских пользователей в соцсети

Другие предполагают, что жалованье чиновников напрямую зависит от средней заработной платы казахстанцев, и в связи с этим правительство якобы специально завышает эти цифры. Также есть предположение, что госорганы якобы придумывают эти цифры, чтобы создать иллюзию экономического процветания в стране.

«Этого не может быть». Вопросы относительно средней зарплаты возникают не только у простого народа, но даже у депутатов. Мажилисмен Елнур Бейсенбаев также раскритиковал работу Бюро нацстатистики. По его словам, ведомство публикует ложную информацию касательно средней зарплаты казахстанцев и данные об инфляции.

«Вы утверждаете, что средняя зарплата казахстанцев – 340 тысяч тенге, а среднедушевой доход населения 166 тысяч. Честно говоря, в эти цифры люди не верят. В обществе, где минимальная заработная плата составляет 70 тысяч тенге, средняя заработная плата в пять раз больше – этого не может быть», – отметил Елнур Бейсенбаев.

Как рассчитывают среднюю зарплату. В Бюро национальной статистики пояснили, что информация по среднемесячной заработной плате формируется на основе статистической отчётности, предоставляемой предприятиями на квартальной и годовой основе.

«Среднемесячная заработная плата рассчитывается как на уровне каждой организации, так и по регионам и видам экономической деятельности, путём деления суммы начисленного фонда заработной платы (с учётом доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений) на фактическую численность работников за период», – отметили в Бюро национальной статистики.

Зарплату определяет сфера деятельности и регион. Работники Атырауской области в разрезе регионов получают самые высокие зарплаты – в среднем 618 420 тенге. За ней следует Мангистауская область, где средняя заработная плата составляет 509 818 тенге, что в 1,5 раза выше республиканского уровня.

Столь высокие средние показатели обусловлены тем, что оплата труда в этих областях в большей степени формируются за счёт горнодобывающей промышленности. Работники этой сферы по итогам первого квартала 2023 года получали в среднем 766 555 тенге – в 2,2 раза выше республиканского уровня, по данным Бюро национальной статистики.

На электронной бирже труда в апреле 2023 года работодатели предлагали наибольшую оплату труда для вахтенных помощников капитана – в среднем от 800 тысяч тенге, руководителей по оптимизации бизнес-процессов – 700 тысяч тенге, а также для механиков бурильной установки и механиков промышленного оборудования – в среднем от 664 тысяч тенге.

Вместе с этим в Казахстане есть регионы, в которых среднемесячная заработная плата намного ниже республиканского уровня. К примеру, в Северо-Казахстанской области оплата труда по итогам 1 квартала 2023 года была ниже среднереспубликанского уровня на 29,2%, а в области Жетысу – на 27,7%.

Среди отраслей низкооплачиваемыми считаются сельское, лесное и рыбное хозяйство (зарплаты на 47,3% ниже, чем по РК), водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, искусство, развлечения и отдых.

«Таким образом, с учётом региональной и отраслевой специфики среднемесячная заработная плата за I квартал 2023 года составила 340 636 тенге», – говорится в сообщении.

Медианная зарплата ближе к истине. Реальное положение дел показывает не средняя заработная плата, а медианная, поскольку именно её используют для составления экономических прогнозов, анализа рынка и разработки инициатив в региональной политике. Медианную зарплату часто путают с серединной из-за её названия. Но если медианная зарплата – это буквально середина в списке всех показателей, то средняя зарплата – это среднее арифметическое.

Для наглядности в Бюро Национальной статистики представили в виде диаграммы распределение численности работников по размерам заработных плат по итогам обследования предприятий в 2022 году.

Изображение Бюро национальной статистики

Согласно отчётным данным, заработную плату до 70 тысяч тенге получали 5,7% работников обследованных предприятий, от 70 до 150 тысяч тенге – 28%, от 150 до 300 тысяч – 37,6%, от 300 до 420 тысяч – 14,4%, свыше 420 тысяч – 14,2%.

«Если поделить эту диаграмму на две равные половины по количеству работников, то будет определена медиана, которая используется экспертами в качестве дополнительной средней величины заработной платы. Медиана по оценке за 1 квартал 2023 года составила 225 736 тенге«, – говорится в сообщении.

Что такое среднедушевые доходы. Понятие «среднедушевые доходы населения» концептуально отличается от понятия «заработной платы», отметили в Бюро национальной статистики. Доходы населения включают доходы от трудовой деятельности (заработная плата и доход от предпринимательской деятельности), социальные трансферты (система мер денежной или натуральной помощи населению преимущественно на безвозмездной основе) и прочие денежные поступления. Распределение структуры доходов населения показывает, что наибольший удельный вес составляют доходы от трудовой деятельности – 76%, на доходы от социальных трансфертов приходится 12%, на доходы от самостоятельной занятости – 11% и на прочие денежные доходы – 1%.

«Поясняем, что данные по доходам населения формируются в расчёте на душу населения. То есть сумма всех доходов домашнего хозяйства делится на всех его членов, включая детей, пенсионеров, безработных и других», – говорится в сообщении.

Пример различия между понятиями «среднедушевые доходы населения» и «заработная плата». Допустим, что некое домашнее хозяйство состоит из шесть человек: муж зарабатывает 210 тысяч тенге в месяц;

жена находится в отпуске по уходу за ребёнком, получает пособие в 30 тысяч тенге;

три несовершеннолетних ребёнка – на иждивении;

мать мужа получает пенсию 67 500 тенге. Итого среднедушевой доход в этой семье составляет: 210 тысяч + 30 тысяч + 67,5 тысячи тенге = 307,5 тысяч тенге/6 человек = 51 250 тенге.

Как рассчитывают инфляцию. Как пояснили в БНС, инфляция – это средневзвешенное значение изменения цен на все товары и услуги в составе потребительской корзины. При формировании инфляции Бюро мониторит цены по 508 наименованиям товаров и услуг в Казахстане, а также ежемесячно регистрируют цены по выборочному кругу объектов торговли, включая торговые сети, рынки и магазины у дома с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населённого пункта.

Для разъяснения расчёта инфляции статистики привели в пример цены на лук.

«В мониторинге цен в Астане участвует 426 базовых объектов, где по 508 товарам и услугам мониторят цены, из них в 12 объектах отслеживают цены на лук. На конец апреля этого года диапазон цен на лук в этих 12 объектах торговли варьировался от 151 до 300 тенге за килограмм. В результате средняя цена на лук на конец апреля в столице составила 202 тенге за килограмм. По сравнению с апрелем 2022 года цена на лук в Астане выросла на 31 тенге или 18,1%», – говорится в сообщении бюро.

По каждой из 508 позиций потребительской корзины наблюдается своё индивидуальное изменение цен. Например, по итогам апреля этого года в среднем по республике цены на сахар—рафинад за 12 месяцев выросли на 51,7%, огурцы – на 50,9%, молоко консервированное – на 44,5%, рис – на 43,9%, курагу – на 40,8%, сыры плавленые – на 39,1%.

«На фоне опережающего роста цен по этим товарам у потребителей зачастую формируется мнение, что инфляция (средневзвешенный рост цен по всем 508 позициям) должна быть выше официально публикуемых значений. Однако следует учитывать, что на некоторые товары цены растут быстрее, на другие – медленнее, а на третьи – напротив, снижаются«, – сообщили в Бюро нацстатистики.

В Бюро национальной статистики отметили, что рост цен в каждом регионе носит индивидуальный характер. На примере лука, средний рост цены за год по всей республике составил 35,3%. В то же время, в Атырауской области за 12 месяцев лук подорожал на 69,3%, в Абай – на 63,5%, в Карагандинской – на 59,2%, в Восточно-Казахстанской – на 56,7%.

«У каждого товара в потребительской корзине имеется свой вес, определяемый на основе расходов домашних хозяйств. Например, вес лука

составляет 0,3% в потребительской корзине. На основе веса товара определяется его вклад в инфляцию«, – отметили в Бюро нацстатистики.

По итогам апреля 2023 года инфляция в Казахстане за год составила 16,8%.



Почему это важно знать. Из пояснений Бюро нацстатистики следует, что средняя зарплата действительно в полной мере не является индикатором качества жизни и благосостояния казахстанцев. Это макроэкономический показатель, который необходим для анализа и прогнозирования социально-экономической ситуации в стране. Однако фактически он не учитывается ни при расчёте пенсии, ни при установлении социальных выплат, ни при определении минимальной зарплаты. Если бы статистики не только публиковали сухие цифры, но и давали адекватные и понятные разъяснения к ним, недоверия и обвинений в обмане со стороны населения было бы меньше.