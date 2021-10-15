Средняя зарплата в Казахстане превысила 257 тысяч тенге

По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сентябре 2021 года составила 257 030 тенге, сообщает zakon.kz.

В августе она составляла 256 455 тенге.

При этом среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в августе 2021 года составили 130 590 тенге (предварительные данные), что на 15,3% выше, чем в августе 2020 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 6,1% — Нацбюро статистики

Численность безработных в сентябре 2021 года составила 451,6 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе.

Количество зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных на конец сентября этого года составило 210,1 тыс. человек или 2,3% к рабочей силе.

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