Средняя зарплата в Казахстане превысила 275 тысяч тенге

По данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 275 580 тенге, сообщает zakon.kz.

При этом индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года составил 118,2%, реальной – 108,7%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 546,4 тыс. тенге (в два раза выше среднереспубликанского уровня), в финансовой и страховой деятельности – 520,7 тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 442 тыс. тенге (в 1,6 раза), в сфере информации и связи – 370,1 тыс. тенге (в 1,3 раза, соответственно), — сообщили в бюро национальной статистики.

Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы зафиксированы в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 167,3 тыс. тенге и водоснабжения; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов – 169,1 тыс. тенге.

В регионах самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечается в Атырауской области – 420,4 тыс. тенге, что в 1,5 раза выше среднереспубликанского показателя. В Северо-Казахстанской области ее величина составила 203 тыс. тенге, что на 26,3% ниже среднего уровня по стране.

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