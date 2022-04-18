Средняя зарплата в марте выросла в РК

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По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в марте 2022 года в Казахстане составила 275 438 тенге, сообщает zakon.kz.
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При этом среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке БНС, в феврале 2022 года достигли 143 246 тенге (предварительные данные), что на 17,3% выше, чем в феврале 2021 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 7,9%.
Безработных в марте 2022 года зафиксировано 457,4 тыс. человек.
Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец марта равнялась 175 тыс. человек, или 1,9% к рабочей силе.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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