В третьем квартале 2025 года средняя месячная заработная плата в Казахстане составила 429 368 тенге, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Бюро национальной статистики, передает informburo.kz
Медианная зарплата, отражающая “срединное” значение распределения доходов, достигла 302 584 тенге. Напомним, минимальная заработная плата с начала года установлена на уровне 85 000 тенге.
Где зафиксирован наибольший рост зарплат
По сравнению с третьим кварталом 2024 года сильнее всего заработки выросли:
- в Жетысуской области — на 18,1%;
- в Алматы — на 15,9%;
- в Астане — на 13%;
- в Павлодарской области — на 12,4%;
- в Акмолинской области — на 11,7%.
Рост по отраслям
Больше всего зарплаты прибавили в следующих сферах:
- информация и связь — +21,5%;
- сельское, лесное и рыбное хозяйство — +18,4%;
- транспорт и складирование — +17,6%.
В промышленности рост составил 11%, в том числе:
- водоснабжение и переработка отходов — +15,5%;
- электро- и газоснабжение — +14,5%.
Самое медленное увеличение заработков наблюдалось в строительстве (2,5%), здравоохранении (5%) и гостинично-ресторанной сфере (6,2%).
Самые высокие и низкие зарплаты
Наибольшие доходы зафиксированы в следующих отраслях:
- горнодобывающая промышленность — 922 274 тенге (в 2,1 раза выше среднего по стране);
- финансовая и страховая деятельность — 883 611 тенге;
- информационные технологии и связь — 818 114 тенге;
- профессиональная, научная и техническая деятельность — 637 570 тенге.
Минимальные заработки остаются в:
- образовании — 290 891 тенге;
- искусстве и сфере развлечений — 305 088 тенге.
Ситуация на рынке труда
К концу третьего квартала 2025 года количество вакансий в стране достигло 63 871, что на 1572 больше, чем во втором квартале.
Больше всего открытых позиций в сферах:
- промышленности — 28,9%;
- госуправления и обороны — 15,5%;
- торговли — 10,6%.
По регионам лидируют:
- Алматы — 15 471 вакансия;
- Астана — 7550;
- Павлодарская область — 6800.
Данные основаны на государственной статистической форме наблюдения 1-Т “Отчёт по труду”, охватывающей крупные, средние и малые предприятия (за исключением микробизнеса), уточнили в Бюро национальной статистики.
