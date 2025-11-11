В третьем квартале 2025 года средняя месячная заработная плата в Казахстане составила 429 368 тенге, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Бюро национальной статистики, передает informburo.kz

Медианная зарплата, отражающая “срединное” значение распределения доходов, достигла 302 584 тенге. Напомним, минимальная заработная плата с начала года установлена на уровне 85 000 тенге.

Где зафиксирован наибольший рост зарплат

По сравнению с третьим кварталом 2024 года сильнее всего заработки выросли:

в Жетысуской области — на 18,1%;

в Алматы — на 15,9%;

в Астане — на 13%;

в Павлодарской области — на 12,4%;

в Акмолинской области — на 11,7%.

Рост по отраслям

Больше всего зарплаты прибавили в следующих сферах:

информация и связь — +21,5%;

сельское, лесное и рыбное хозяйство — +18,4%;

транспорт и складирование — +17,6%.

В промышленности рост составил 11%, в том числе:

водоснабжение и переработка отходов — +15,5%;

электро- и газоснабжение — +14,5%.

Самое медленное увеличение заработков наблюдалось в строительстве (2,5%), здравоохранении (5%) и гостинично-ресторанной сфере (6,2%).

Самые высокие и низкие зарплаты

Наибольшие доходы зафиксированы в следующих отраслях:

горнодобывающая промышленность — 922 274 тенге (в 2,1 раза выше среднего по стране);

финансовая и страховая деятельность — 883 611 тенге;

информационные технологии и связь — 818 114 тенге;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 637 570 тенге.

Минимальные заработки остаются в:

образовании — 290 891 тенге;

искусстве и сфере развлечений — 305 088 тенге.

Ситуация на рынке труда

К концу третьего квартала 2025 года количество вакансий в стране достигло 63 871, что на 1572 больше, чем во втором квартале.

Больше всего открытых позиций в сферах:

промышленности — 28,9%;

госуправления и обороны — 15,5%;

торговли — 10,6%.

По регионам лидируют:

Алматы — 15 471 вакансия;

Астана — 7550;

Павлодарская область — 6800.

Данные основаны на государственной статистической форме наблюдения 1-Т “Отчёт по труду”, охватывающей крупные, средние и малые предприятия (за исключением микробизнеса), уточнили в Бюро национальной статистики.

