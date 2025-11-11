USD 523.58 EUR 605.36 RUB 6.45

Средняя зарплата в РК превысила 429 тысяч тенге

— Сегодня, 10:04
Изображение для новости: Средняя зарплата в РК превысила 429 тысяч тенге

Фото alau.kz/Н.Луговской

В третьем квартале 2025 года средняя месячная заработная плата в Казахстане составила 429 368 тенге, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Бюро национальной статистики, передает informburo.kz

Медианная зарплата, отражающая “срединное” значение распределения доходов, достигла 302 584 тенге. Напомним, минимальная заработная плата с начала года установлена на уровне 85 000 тенге.

Где зафиксирован наибольший рост зарплат

По сравнению с третьим кварталом 2024 года сильнее всего заработки выросли:

  • в Жетысуской области — на 18,1%;
  • в Алматы — на 15,9%;
  • в Астане — на 13%;
  • в Павлодарской области — на 12,4%;
  • в Акмолинской области — на 11,7%.

Рост по отраслям

Больше всего зарплаты прибавили в следующих сферах:

  • информация и связь — +21,5%;
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство — +18,4%;
  • транспорт и складирование — +17,6%.

В промышленности рост составил 11%, в том числе:

  • водоснабжение и переработка отходов — +15,5%;
  • электро- и газоснабжение — +14,5%.

Самое медленное увеличение заработков наблюдалось в строительстве (2,5%), здравоохранении (5%) и гостинично-ресторанной сфере (6,2%).

Самые высокие и низкие зарплаты

Наибольшие доходы зафиксированы в следующих отраслях:

  • горнодобывающая промышленность — 922 274 тенге (в 2,1 раза выше среднего по стране);
  • финансовая и страховая деятельность — 883 611 тенге;
  • информационные технологии и связь — 818 114 тенге;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 637 570 тенге.

Минимальные заработки остаются в:

  • образовании — 290 891 тенге;
  • искусстве и сфере развлечений — 305 088 тенге.

Ситуация на рынке труда

К концу третьего квартала 2025 года количество вакансий в стране достигло 63 871, что на 1572 больше, чем во втором квартале.

Больше всего открытых позиций в сферах:

  • промышленности — 28,9%;
  • госуправления и обороны — 15,5%;
  • торговли — 10,6%.

По регионам лидируют:

  • Алматы — 15 471 вакансия;
  • Астана — 7550;
  • Павлодарская область — 6800.

Данные основаны на государственной статистической форме наблюдения 1-Т “Отчёт по труду”, охватывающей крупные, средние и малые предприятия (за исключением микробизнеса), уточнили в Бюро национальной статистики.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.