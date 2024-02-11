Средняя зарплата выросла в Казахстане

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сегодня, 8 февраля 2024 года, предоставили информацию о заработной плате в четвертом квартале прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, среднее значение номинальной зарплаты по Казахстану в четвертом квартале 2023 года (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) составило 393 605 тенге.

«Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 16,2%, в реальном выражении увеличение – на 5,3%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в четвертом квартале 2023 года составило 259 463 тенге. Рост среднего размера заработной платы в четвертом квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий», – говорится в сообщении.

По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, информации и связи – 23,2%, искусства, развлечения и отдых – 20,8%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 18,6%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 18,2%.

По данным бюро, в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года зафиксирован в Улытауской области – 23,5%, наименьший рост отмечен в Атырауской области – 6,4%.

Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в четвертом квартале 2023 года составило 2,1 раза

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.