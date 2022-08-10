Средняя зарплата выросла в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Среднее значение номинальной заработной платы по Казахстану во втором квартале составило 312 011 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24 процента, в реальном выражении — 8,9 процента», — говорится в сообщении.

При этом медианное значение заработной платы — центральный уровень зарплатного ряда — по оценке во втором квартале составило 196 728 тенге, уточнили в бюро.

Отмечается, что рост зарплат наблюдается по всем основным видам экономической деятельности. По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован:

в отраслях строительства — 35,5 процента;

в транспорте и складировании — 34,8 процента;

в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 28,3 процента;

более низкие темпы отмечены в отраслях здравоохранения и социального обслуживания населения — 12,1 процента;

в оказании прочих видов услуг — 3,9 процента.

Между тем в региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в Кызылординской области — 31,3 процента. Наименьший рост отмечен в Нур-Султане -14,2 процента, при этом в реальном выражении зафиксировано снижение на 0,1 процентного пункта.

«Среднемесячная зарплата рассчитывается на основе ежеквартальной отчетности предприятий. Среднее значение формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний. Медианная заработная плата — это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части — с заработной платой ниже и выше медианного», — объяснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики Наталья Белоносова.

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