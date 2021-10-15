Среднюю зарплату в Казахстане будут считать по-новому

Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым вносятся изменения в Единые правила исчисления средней заработной платы, сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что средняя заработная плата работника исчисляется путем умножения среднего дневного (часового) заработка на количество рабочих дней (рабочих часов), приходящихся на период события исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.

Добавлено, что при суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднегодовое количество рабочих часов исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.

К выплатам, не учитываемым при исчислении средней заработной платы, относятся:

компенсация за неиспользованную часть оплачиваемого ежегодного трудового отпуска;

социальное пособие по временной нетрудоспособности, а также дополнительные выплаты к размерам социального пособия, устанавливаемые работодателем;

пособие на оздоровление, выплачиваемое работникам при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска;

компенсации работникам, направляемым в служебные командировки;

компенсационные выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер либо связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков;

полевое довольствие работникам, занятым на полевых работах;

компенсационная выплата при переводе или переезде работника на работу в другую местность вместе с работодателем;

компенсация расходов при использовании личного имущества работника (физического лица) в интересах работодателя на основании соглашения сторон;

стоимость выданного молока или равноценных пищевых продуктов или специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты;

выплаты по возмещению вреда жизни и здоровью, причиненного работнику при исполнении им трудовых обязанностей (кроме выплат в части утраченного заработка);

материальная помощь (денежное пособие), оказываемая работникам работодателем (при рождении ребенка, для оплаты медицинских услуг, на погребение и других случаях), а также выплата компенсаций и социальных гарантий, предусмотренных дополнительно в коллективном договоре или актом работодателя за счет средств работодателя;

единовременные поощрительные выплаты (включая единовременные денежные вознаграждения);

пени, выплачиваемые работнику работодателем при задержке выплаты заработной платы по вине работодателя и за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов;

расходы работодателя, связанные с обучением и повышением квалификации работников;

денежные награды, присуждаемые за призовые места на спортивных смотрах, конкурсах и соревнованиях;

заработная плата, выплаченная работнику по месту выполнения государственных и общественных обязанностей;

компенсационные выплаты работникам за работу при разделении ежедневной работы (рабочей смены) на части согласно статье 72 Трудового кодекса;

компенсационные выплаты надомным работникам;

средняя заработная плата, сохраняемая за время перерывов для кормления ребенка;

суммы, выплаченные работникам в случае простоя.

Как поясняется, суммированный учет рабочего времени применяется при сменной работе, вахтовом методе работы. В действующем Трудовом кодексе РК отсутствует запрет на предоставление трудового отпуска работникам, работающим сменным и вахтовым методом работы, в их междусменный, межвахтовый отдых.

В этой связи, в целях недопущения дисбаланса при расчете рабочих часов, приходящихся на период трудового отпуска, у работников с разными режимами работы, а также учитывая, что при суммированном учете рабочего времени соблюдается в среднем установленная для данной категории работников норма ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени, при суммированном учете рабочего времени для исчисления средней заработной платы целесообразно применять среднегодовое количество рабочих часов исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе, — говорится в обосновании.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 28 октября.

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