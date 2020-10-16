Среднюю зарплату врача планируют поднять до 550 тысяч тенге

В госпрограмме развития здравоохранения до 2025 года предусмотрено увеличение зарплаты врача, которая по ожиданиям составит 550 тысяч тенге, сообщил на брифинге генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения Канат Тосекбаев, передает zakon.kz.

Главой государства поставлена задача довести соотношение средней зарплаты врача к средней зарплате в экономике в 2,5 раза к 2023 году. Необходимо поднять статус врача и в целом медицинского работника за счет системы мер социальной поддержки. Согласно государственной программе развития здравоохранения на 2020-2025 годы, предусмотрено увеличение зарплаты. Ожидаемая зарплата составит 550 тысяч тенге. На сегодня средняя заработная плата врача составляет 258 708 тенге, — сообщил Тосекбаев.

Он напомнил, что в новом кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» есть гарантии для медицинских и фармацевтических работников. Речь идет о создании условий для выполнения работником своих обязанностей, повышении квалификации или изменении профессиональной квалификации за счет работодателя или бюджетных средств, оплату и мотивацию труда.

За период с 2018 по 2020 годы отмечается положительная динамика повышения заработной платы среднего медицинского персонала. Среднее повышение зарплаты у нас произошло порядка на 56-60 % для врачей и среднего медперсонала соответственно, — заключил глава республиканского центра.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.