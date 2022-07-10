Средств на ремонт школ в этом году выделили на миллиард больше

Больше средств — больше обновлённых школ. На ремонт ста пяти организаций образования Костанайской области в этом году выделено более шести миллиардов тенге.

«Из этих 105 объектов — 19 это объекты капитального ремонта. Надо отметить, что из них уже по трем объектам ремонтные работы завершены, в том числе Аулиекольский район, школа имени Островского, Аманкарагайская школа — это был двухгодичный проект, то есть работы были начаты в прошлом году и завершены в летний период текущего года», — сказала руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Капитально отремонтируют школу №13 в Костанае и школы в районах — Медыкаринском, Карабалыкском, Житикаринском, Джангельдинском и других. Ремонт сельских школ проводят по программе «Ауыл — ел бесiгi». К слову, капитальный ремонт проводят в два этапа, то есть проект двухгодичный. Часть работ выполнят этим летом, оставшуюся — следующим. Запланирован и текущий ремонт в восьмидесяти шести организациях образования региона.

«Здесь уже по 20 объектам работы завершены, по 66 работы продолжаются. Как правило по текущим ремонтам, там сроки выполнения работ меньше, все зависитот суммы выделенных средств. А сумма выделяется по потребности. Где-то может в школе текущий ремонт кровли, где-то системы отопления, где-то частичная замена окон, где-то отделочные работы», — говорит Байменова.

Что касается сроков выполнения работ, то есть смогут ли в начале учебного года школьники сесть за парты в своих родных школах, то все зависит от их вида. К примеру, на текущий ремонт подрядчикам выделяется не больше трех с половиной месяцев. Значит к сентябрю его завершат. Если же речь идет о капитальном ремонте, то тут в короткие сроки уложиться уже не получиться.

«Есть опеределенные требования, когда капитальный ремонт, все проекты проходят госэкспертизу. Госэкспертиза — этот ответственный момент, где-то если какие-то есть недостатки, возвращают ,переделывают и так далее. И вот ПСД, в ней имеется срок выполнения работ, в зависимости от объема здания, от сложности ремонтных работ определяется срок — это минимальный 3 месяца, если это маленькая школа, а так и до 6 месяцев», — сообщила Зауре Байменова.

В скольки школах не успеют завершить ремонт к началу учебного года, пока в управлении образовани ответить затрудняются. Так как с момента начала работ прошло чуть больше месяца. Точно это будет известно к концу августа.

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