Судебный процесс по уголовному делу о хищении бюджетных средств начался в костанайском городском суде №2. Николай Федоренко работал тренером по шорт-треку госучреждения «Высшая школа спортивного мастерства» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области.

В перечне его обязанностей была и материальная ответственность за средства, выделяемые на участие спортсменов в соревнованиях, на их выезды на спортивные сборы, куда входят деньги на проезд, питание и проживание участников. Согласно материалам дела, в начале октября 2022-ого года им был разработан преступный план по хищению бюджетных средств.

«В период с октября 2022 года по май 2024 составлял авансовые отчеты и списания денежных средств, а также, во избежание возможных проверок и контроля со стороны ГУ «Управление физической культуры и спорта», самостоятельно изготовил фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат, путем незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали», — сообщила государственный обвинитель Бакытгуль Тугамбаева.

Так, два года назад, костанайских шорттрекистов отправляли на сборы в Астану. Список спортсменов и смету на их командировку составлял Федоренко, и, по мнению обвинения, умышленно указал недостоверные и увеличенные затраты. В списке были указаны 14 спортсменов.

«В то время, как Щукин и Батраков свои карьеры в сфере профессионального спорта по шорт-треку завершили, в связи с чем они в командировки не ездили. Перечисленные, предназначенные им денежные средства Федоренко присвоил себе. Таким образом совершил хищение бюджетных средств. На сумму 460 252 тенге», — сказала государственный обвинитель.

Подобные операции были совершены Федоренко несколько раз в течение почти полутора лет. Согласно обвинению, в общем сумма незаконно начисленных средств достигла почти шести миллионов тенге. Таким образом, как сообщил гособвинитель, Федоренко присвоил вверенное чужое имущество, в крупном размере, с использованием своего служебного положения. Полученные деньги он вносил на свой депозитный счет.

«Сумма легализованного преступного дохода в виде процентного вознаграждения по депозиту, составила 612 тысяч. Таким образом Федоренко совершил уголовное правонарушение «Легализация денег полученных преступным путём», — говорится в обвинении. «Свое мнение я выражу позже, но, хочу отметить, что данные средства были потрачены на развитие шорт-трека в Костанайской области», — сказал подсудимый Николай Федоренко.

На процессе началось судебное следствие, в ходе которого будут допрошены все стороны и изучены все материалы дела.

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