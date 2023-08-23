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  3. Средство от диабета. Мухоморами отравился житель Костанайской области

Средство от диабета. Мухоморами отравился житель Костанайской области

pixabay.com

Информация об отравлении жителя Костанайской области появилась в инстаграм аккаунте станции скорой медицинской помощи. 

На днях в одном из районов Костанайской области бригада скорой оказывала экстренную помощь пенсионеру, который намеренно употребил в течение суток несколько мухоморов. В качестве средства для лечения диабета.

«Итог — галлюцинации, агрессия, рвота, потеря сознания. В тяжелом состоянии был доставлен в приёмный покой районной больницы. По нашей информации пациент жив. Находится под наблюдением специалистов. У мухоморов есть целый набор ядов различного спектра действия. Самый известный — мускарин, который вызывает расширение сосудов и уменьшение сердечного выброса. Его действие может привести к смерти от отека легких и удушья. Еще одно жуткое вещество — иботеновая кислота, которая обладает психотропным эффектом и в больших концентрациях приводит к гибели клеток головного мозга. В белых мухоморах и бледных поганках (эти грибы тоже относятся к мухоморам) содержатся смертельно опасные аматоксины и фаллотоксины — вещества, очень быстро разрушающие печень Дорогие костанайцы, убедительно просим вас быть осторожными при сборе грибов для употребления в пищу. И тем более настоятельно предупреждаем ни в коем случае не заниматься псевдолечением и повторять эксперименты древних шаманов. Будьте, пожалуйста, благоразумны. Помните в каком веке мы с вами живём! Берегите себя и будьте здоровы!», — говорится в обращении врачей станции скорой медицинской помощи Костаная.

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